Изменения ожидаются в мае – июне
В связи с проведением в мае ремонтно-путевых работ на БАМе и Транссибе изменится расписание нескольких пригородных поездов в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье.
Так, 14, 17 мая изменится расписание поездов №6371 Новый Уоян – Северобайкальск, №6367 Дабан – Киренга, 17 мая – №6385 Новая Чара – Куанда.
18, 25 мая – №6649 Петровский Завод – Улан-Удэ, №6714 Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1, №6715 Слюдянка-1 – Байкал.
19, 26 мая – №6716 Байкал – Слюдянка-1, №6713 Слюдянка-1 – Иркутск-Пассажирский.
С 14 мая до ввода нового графика изменится расписание пригородных поездов №6333 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный, №6374 Окусикан – Таксимо, №6103 Кая – Зима.
Разница с действующим расписанием составит от -17 минут до + 3 часов 14 минут.
- Также в мае–июне изменится расписание поездов дальнего следования №206 Анапа – Иркутск, №1 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Разница с действующим графиком составит от 1 до 38 минут, - пояснили в пресс-службе ВСЖД.
В Бурятии поменяется расписание нескольких поездов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Изменения ожидаются в мае – июне
В регионе озвучена статистика по именам младенцев за январь-апрель этого года
«Машу и трёх медведей» опять видели в местности Монахово
Соревнования проходили в Москве
На солнце идут мощные непрерывные вспышки
Финал состоится в Москве в июле
А на некоторые районы в середине мая обрушится мокрый снег
Из-за порывов на сетях ГВС там появится позже, чем планировалось
Один из них заработает в День пограничника
Его обнаружили при сносе дома в исторической части города
Движение там ограничат на сутки
Они вызывают у некоторых горожан мучительную аллергию
Оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов
Также Наталья Ганькина поможет многодетной матери
Им приходится нервничать по вине руководства и из-за маленькой зарплаты