В Улан-Удэ недоплачивали работникам сразу 26 детсадов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Перерасчёт сделали после проверки прокуратуры



В Улан-Удэ обнаружили нарушение трудовых прав работников 26 дошкольных детских садов. Проверку провела прокуратура Бурятии совместно с объединением организаций профсоюзов и региональной государственной инспекцией труда.



- Установлено, что младшему педагогическому составу 26 детских садов при расчёте заработной платы неверно начислялась «северная» процентная надбавка. В состав минимального размера оплаты труда включались доплаты за вредные условия работы. Не производились выплаты стимулирующего характера, доплаты за вредные условия труда. Допускались нарушения порядка совмещения должностей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Государственная инспекция труда выдала заведующим детских садов предписания об устранении выявленных нарушений. После этого работникам произвели перерасчёт заработной платы в размере 1,8 млн рублей.



В прокуратуре уточнили, что в отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 5.31 КоАП РФ «Нарушение обязательств по коллективному договору».



