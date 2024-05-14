Перерасчёт сделали после проверки прокуратуры
В Улан-Удэ обнаружили нарушение трудовых прав работников 26 дошкольных детских садов. Проверку провела прокуратура Бурятии совместно с объединением организаций профсоюзов и региональной государственной инспекцией труда.
- Установлено, что младшему педагогическому составу 26 детских садов при расчёте заработной платы неверно начислялась «северная» процентная надбавка. В состав минимального размера оплаты труда включались доплаты за вредные условия работы. Не производились выплаты стимулирующего характера, доплаты за вредные условия труда. Допускались нарушения порядка совмещения должностей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Государственная инспекция труда выдала заведующим детских садов предписания об устранении выявленных нарушений. После этого работникам произвели перерасчёт заработной платы в размере 1,8 млн рублей.
В прокуратуре уточнили, что в отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 5.31 КоАП РФ «Нарушение обязательств по коллективному договору».
В Улан-Удэ недоплачивали работникам сразу 26 детсадов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Перерасчёт сделали после проверки прокуратуры
Жителям республики советуют проверить уровень артериального давления
Гнёзда проверили с помощью беспилотников
Местные жители заявили, что его не вывозят уже год
Аттракцион на площади Революции стал надёжнее и прочнее
Ранее встречались единичные особи, сейчас – полтора десятка
А ещё у них постоянно перегорают электроприборы
Дождей не ожидается
Турнир состоится в Тункинской долине
Летним водопроводом будут пользоваться около четырёх тысяч дачников
Его передаст Тихоокеанский флот
Учащиеся соревновались в баскетболе 3×3
За звания сильнейших боролись мастера ковра
На заповедные водоёмы вернулись пернатые
В Улан-Удэ пройдёт этнокультурное мероприятие