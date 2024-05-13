В Бурятии объявились крайне редкие клоктуны

Их заметили в Забайкальском нацпарке
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» недавно заметили крайне редкий вид уток. Речь о чирке-клоктуне. Сотрудники Забайкальском нацпарка запечатлели пернатых на камеру в ходе весеннего учёта перелётных птиц – среди большого скопления чирков-свистунков, чирков-трескунков, крякв, широконосок и других водоплавающих.
Старший научный сотрудник резервата Андрей Разуваев отметил, что там было самца клоктуна (лат. Sibirionetta formosa) – вероятно, в паре с самками. Последних сложно уверенно отличить от самок других чирков – они не такие яркие, как самцы.
- Это вторая встреча клоктуна за время существования Забайкальского национального парка. Первая состоялась весной 2020-го. На территории же Баргузинского заповедника последняя произошла в 1982 году, – говорится на официальной странице ФГБУ во «ВКонтакте».
Несмотря на то, что качество снимка оставляет желать лучшего, опознать клоктуна оказалось легко благодаря яркому и узнаваемому оперению. Численность этих птиц резко снизилась в 1960-х, главным образом – из-за массового истребления на зимовках в Китае. Так что этот редкий вид, нуждающийся в охране, занесён в Красную книгу России.
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