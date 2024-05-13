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В Бурятии объявились крайне редкие клоктуны

В Бурятии объявились крайне редкие клоктуны
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Их заметили в Забайкальском нацпарке

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» недавно заметили крайне редкий вид уток. Речь о чирке-клоктуне. Сотрудники Забайкальском нацпарка запечатлели пернатых на камеру в ходе весеннего учёта перелётных птиц – среди большого скопления чирков-свистунков, чирков-трескунков, крякв, широконосок и других водоплавающих.

Старший научный сотрудник резервата Андрей Разуваев отметил, что там было самца клоктуна (лат. Sibirionetta formosa) – вероятно, в паре с самками. Последних сложно уверенно отличить от самок других чирков – они не такие яркие, как самцы.

- Это вторая встреча клоктуна за время существования Забайкальского национального парка. Первая состоялась весной 2020-го. На территории же Баргузинского заповедника последняя произошла в 1982 году, – говорится на официальной странице ФГБУ во «ВКонтакте».

Несмотря на то, что качество снимка оставляет желать лучшего, опознать клоктуна оказалось легко благодаря яркому и узнаваемому оперению. Численность этих птиц резко снизилась в 1960-х, главным образом – из-за массового истребления на зимовках в Китае. Так что этот редкий вид, нуждающийся в охране, занесён в Красную книгу России. 
птицы природа национальный парк

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