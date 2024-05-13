По республике переменная облачность, местами небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 мая по республике: переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью по Прибайкалью и южной половине республики до умеренного, по северным районам с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью +3, +8, местами по северной половине +2,-2, днём +13, +18, местами +6, +11.
В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6, +8, днём +14, +16.
В Бурятии ветреная погода
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