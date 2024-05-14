В Бурятии жители района жалуются на ужасные дороги









Курумканцы крайне недовольны состоянием местных дорог. Недавно они попросили власти через группу «Курумкан-инфо.24/7» сделать подсыпку моста через реку Олос.Кроме того, сельчане призвали запустить грейдер в сторону улуса Улюнхан и между Курумканом и улусом Алла. В дорожной организации пояснили, что техника там должна пройти 14 мая. А с 15-го начинается отсыпка аварийных участков.