Он поднял гирю 1853 раза
В Улан-Удэ на площади Революции прошла всероссийская акция «Рекорд Победы», организованная Федерацией гиревого спорта Бурятии.
Эта спортивная акция проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Главная задача акции состоит в том, чтобы поднять 16-килограммовую гирю 28 855 раз, что является количеством мирных дней, прошедших со Дня Победы 1945 года.
- В третий раз принимаю участие в этой патриотической акции, в этом году у меня получилось наибольшее количество рывков, - отметил росгвардеец Олег Х., сотрудник сил специального назначения территориального управления Росгвардии. – Три смены по пять человек непрерывно поднимали гири, организаторы считали общее количество подъёмов всех участников акции.
Член сборной команды Бурятии по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, подполковник полиции Олег Х., за 3 часа 39 минут поднял гирю 1853 раза, сообщили в пресс-службе управления.
В Улан-Удэ росгвардеец участвовал в акции «Рекорд Победы»
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