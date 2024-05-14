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В нацпарк в Бурятии налетели бакланы

В нацпарк в Бурятии налетели бакланы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ранее встречались единичные особи, сейчас – полтора десятка

В Тункинском национальном парке завершили традиционный учёт водоплавающих птиц.

Учёт проводили госинспекторы отдела охраны растительного и животного мира на озёрах Койморской и Енгаргинской систем.

- Массовый пролёт водоплавающей птицы в этом году проходил позже обычного, на время учётных работ не совпал. Перелёт был короткий, неактивный из-за погодных условий - весна поздняя, холодная, с частыми обильными осадками в виде снега. Лёд с озёр сошёл поздно (22 апреля с оз. Енгарга). Основная масса птиц пересиживали на реке Иркут, - рассказали в пресс-службе нацпарка.

В этом году кряквы оказалось больше, чем в прошлом году: 9640 (в 2023 году - 7544). Численность серой утки тоже оказалась выше в сравнении с прошлым годом: 5280 (против 4728 годом ранее).

Данные по другим видам птиц: широконоска – 480 (в 2023 году - 1600), шилохвость – не замечен (в 2023-м – 176), чирок трескунок – 136 (в 2023-м – 1378), крохаль – не замечен (в 2023-м – 424), чирок свистунок – 680 (в 2023- - 3680), нырок красноголовый – 160 (в 2023-м – 1112), гоголь – 2976 (в 2023-м – 2408), огарь (утка красная) – 3456 (в 2023-м – 3960), баклан – 8760 (в 2023-м – 6960).

Как отметили государственные инспекторы, снижение численности некоторых видов связано с нынешними погодными условиями.

- В этом году отмечается значительное увеличение численности большого баклана в сравнении с прошлым годом и предыдущими годами. Этот вид не свойственен территории национального парка, встречается пролётом почти ежегодно на протяжении 20 лет. И его изучение весьма актуально для нацпарка, где с каждым годом участились случаи залёта большого баклана на реки и озёра. Ранее встречались единичные встречи по 1-2 особи, в настоящее время встречаются уже стаями по 10-15 особей (озеро Енгарга), - рассказал сотрудник отдела охраны растительного и животного мира Владимир Русских.

Полученные результаты по численности видов водоплавающей дичи, с учётом будущих летних выводков, позволяют открыть весеннюю охоту.
птицы национальный парк

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