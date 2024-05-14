Им приходится нервничать по вине руководства и из-за маленькой зарплаты
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что вгоняет жителей бурятской столицы в стресс на работе. Чаще всего, как выяснилось – отношение руководства (такой ответ дали 19% горожан), непрофессионализм команды (10%) и высокая нагрузка (11%).
По 8% улан-удэнцев нервничают в основном из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев – сплетен, интриг и т. д. Ещё 5% стрессуют из-за маленькой зарплаты и 4% – из-за размытых нечётких задач. А вот тех, кто всегда сохраняет спокойствие на рабочем месте, оказалось всего 7%.
Мужчины чаще всего переживают из-за непрофессионализма непосредственного руководителя и маленького заработка, а женщины более чувствительны к поведению шефа и коллег.
Улан-удэнцы рассказали, из-за чего стрессуют на работе
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