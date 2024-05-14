В районной больнице в Бурятии прикрыли инфекционное отделение

Жители Баргузинского района заявили в группе «Баргузин-инфо.24/7», что в центральной районной больнице закрылось инфекционное отделение. Это вызвало недоумение у некоторых сельчан. «Нет возможности лечь на лечение тяжелобольному. Когда начнёт функционировать стационар отделения?», – поинтересовались баргузинцы.
Главврач центральной районной больницы Баир Очиров пояснил, что оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов.
- При необходимости в госпитализации отделение незамедлительно начнёт работу в обычном режиме, – подчеркнул Очиров и посоветовал обращаться по поводу госпитализации к участковому или вызвать медика на дом.
Главврач центральной районной больницы Баир Очиров пояснил, что оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов.
- При необходимости в госпитализации отделение незамедлительно начнёт работу в обычном режиме, – подчеркнул Очиров и посоветовал обращаться по поводу госпитализации к участковому или вызвать медика на дом.
Улан-удэнцы появлялись в медучреждении вечером и ночью – хотели сдать анализ крови, сделать рентген грудной клетки и попасть к инфекционисту. Они создавали огромные очереди и в итоге ждать осмотра приходилось по два с лишним часа. Врачей в РКИБ не хватает, и потому медики были вынуждены работать в авральном режиме – они проводили в больнице более суток. В итоге в «инфекционке» ввели так называемую триаж-систему.