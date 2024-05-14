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В районной больнице в Бурятии прикрыли инфекционное отделение

В районной больнице в Бурятии прикрыли инфекционное отделение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов

Жители Баргузинского района заявили в группе «Баргузин-инфо.24/7», что в центральной районной больнице закрылось инфекционное отделение. Это вызвало недоумение у некоторых сельчан. «Нет возможности лечь на лечение тяжелобольному. Когда начнёт функционировать стационар отделения?», – поинтересовались баргузинцы.

Главврач центральной районной больницы Баир Очиров пояснил, что оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов.

- При необходимости в госпитализации отделение незамедлительно начнёт работу в обычном режиме, – подчеркнул Очиров и посоветовал обращаться по поводу госпитализации к участковому или вызвать медика на дом.

Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад число обращений в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Улан-Удэ резко увеличилось – в сутки фиксировали аж до 100. Наплыв пациентов усиливался в выходные и праздничные дни. Причём у половины не было показаний для экстренной госпитализации. 

Улан-удэнцы появлялись в медучреждении вечером и ночью – хотели сдать анализ крови, сделать рентген грудной клетки и попасть к инфекционисту. Они создавали огромные очереди и в итоге ждать осмотра  приходилось по два с лишним часа. Врачей в РКИБ не хватает, и потому медики были вынуждены работать в авральном режиме – они проводили в больнице более суток. В итоге в «инфекционке» ввели так называемую триаж-систему. 


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