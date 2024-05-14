В районной больнице в Бурятии прикрыли инфекционное отделение





Жители Баргузинского района заявили в группе «Баргузин-инфо.24/7», что в центральной районной больнице закрылось инфекционное отделение. Это вызвало недоумение у некоторых сельчан. «Нет возможности лечь на лечение тяжелобольному. Когда начнёт функционировать стационар отделения?», – поинтересовались баргузинцы.



Главврач центральной районной больницы Баир Очиров пояснил, что оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов.



- При необходимости в госпитализации отделение незамедлительно начнёт работу в обычном режиме, – подчеркнул Очиров и посоветовал обращаться по поводу госпитализации к участковому или вызвать медика на дом.











