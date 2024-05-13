Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду

Отопительный сезон в Улан-Удэ подошёл к концу. Его решили завершить в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха за окном. Отопление в квартирах исчезло в пятницу, 10 мая. Однако в некоторых медицинских и дошкольных учреждениях батареи остынут только 31-го числа.
Вместе с теплом в городе отключили и горячую воду. Это потребовалось для традиционных испытаний теплосетей на плотность и прочность. Горячее водоснабжение (ГВС) пообещали вернуть в начале этой недели. Вода в ближайшее время должна появиться во всём Улан-Удэ, помимо Советского района. Там её не будет аж до 31 августа из-за реконструкции тепломагистрали № 2, к которой подключены дома в центральной части бурятской столицы.
ГВС уже вернулось потребителям тепломагистралей №1 (Железнодорожный район – ПВЗ ФСК), №3 (Шишковка), №4 (Железнодорожный район – Пентагон, улицы Моховая, Тропинина и Шаляпина) и № 5 (Октябрьский район – 18 квартал, улицы Ключевская, Трубачеева, Жердева, Терешковой и БКМ). В процессе запуска – теплосети от котельных в микрорайонах Аэропорт, Загорск, Заречный и в сотых кварталах.
Позже всего воду получат жители домов, подключённых к магистрали № 6 (от улицы Ключевская до 20а квартала и 40-ые кварталы) – там она появится во вторник, 14 мая. В ходе опрессовки на участке магистрального трубопровода на Жердева произошёл порыв. Сотрудники ТГК-14 уже устранили его.
- Сегодня участок заполняется водой, после теплотрасса будет поставлена на циркуляцию и прогрев теплоносителя для подачи горячей воды потребителям, – пояснили в пресс-службе энергокомпании.
ГВС в городе будут отключать ещё трижды, причём на довольно продолжительные сроки. Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.