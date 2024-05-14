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В Бурятии построят откормочник скота на 5 тысяч голов

В Бурятии построят откормочник скота на 5 тысяч голов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприятие будет закупать телят у местных фермеров

В селе Белоозёрск Джидинского района Бурятии в этом году начнётся строительство современного высокотехнологичного промышленного комплекса по откорму молодняка крупного рогатого скота. Кроме того, будущему откормочнику присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта республики.

Такое распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Статус приоритетного инвестиционного проекта предполагает государственную поддержку в предоставлении земельного участка минуя торги.

Проектная стоимость откормочника оценивается в 500 млн рублей. Компания будет проводить инвестиции поэтапно и планирует выйти на полную мощность к 2030 году. Бизнес-план инвестора предполагает постепенное наращивание поголовье на откорме до 5 тыс. голов и введение в оборот 6,5 га пашни.

- Предприятие будет закупать телят у фермеров и населения республики, ставить их на откорм и затем реализовывать мясо. Новый откормочник появится на территории когда-то знаменитого совхоза «Боргойский», и мы надеемся, что данный проект сыграет свою положительную роль в повышении занятости и уровня жизни сельского населения, - делится глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.

Объём налоговых отчислений за период реализации проекта составит порядка 643 млн рублей. Проект предусматривает создание 55 новых рабочих мест, отметили в министерствн сельского хозяйства РБ.

Бурятия сельское хозяйство

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