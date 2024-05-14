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Возле аршана Бурятии высадят лес

Возле аршана Бурятии высадят лес
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция по посадке деревьев пройдёт в Курумканском районе

В Курумканском районе Бурятии состоится акция «Сад памяти». Присоединится к восстановлению леса в местности около Барагханского аршана возле субургана можно 17 мая с 10:00.

- Примите участие в международной акции «Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, - сообщает администрация района со ссылкой на Курумканский лесхоз.

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Бурятия акция Курумканский район озеленение

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