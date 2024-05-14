Врачи Бурятии рассказали об опасности гипертонии

Жителям республики советуют проверить уровень артериального давления



В Бурятии проходит неделя профилактики гипертонии. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается ежегодно 17 мая, начиная с 2005 года, по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией.



Как рассказали специалисты поликлиники №6, основные цели:

- способствовать повышению информированности широких слоёв населения об одном из самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- напомнить о необходимости регулярно измерять своё артериальное давление, а также соблюдать правильную диету, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.



Гипертония, известная также как повышенное кровяное давление — это состояние, при котором кровяные сосуды постоянно испытывают повышенное давление. Гипертония считается одним из самых распространённых и коварных сердечно-сосудистых заболеваний.



Гипертонией называют патологию, сопровождающуюся стойким повышением АД выше 130/90. Оно влечёт за собой изменения работы внутренних органов, а также нарушение самочувствия человека. Это заболевание имеет прогрессирующий характер.



Общими симптомами гипертонии являются:

- шумы в ушах;

- головные боли;

-покраснение лица;

-головокружения;

-учащённое сердцебиение;

-нарушения памяти;

-обильное потоотделение;

-приступы пульсации в голове;

-ознобы;

-отёчность вокруг глаз;

-приступы раздражительности, тревоги;

-мелькание перед глазами «мушек»;

-постоянная усталость, снижение работоспособности, ощущение систематического недосыпа;

-онемение и отёчность пальцев ног и рук.



Повышение артериального давления возникает непостоянно и проходит после успокоения или отдыха. Если не начать коррекцию заболевания, то симптомы прогрессируют и становятся постоянными, после чего к ним присоединяются следующие:

-нарушения координации движений;

-ухудшение зрения;

-снижение интеллекта и памяти;

-изменения в походке;

-слабость в руках или ногах;

-снижение общей чувствительности;

-проблемы с работой сосудов, почек, головного мозга.



Если же заболевание выявить своевременно, есть возможность свести к минимуму риск развития сердечных приступов, инсульта, сердечной и почечной недостаточности.



При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к участковому терапевту.



С 13 по 17 мая в рамках недели профилактики гипертонии проверить уровень артериального давления можно на сестринском посту в филиале по ул. Московская, 1, в городской поликлинике №6.

