Врачи Бурятии рассказали об опасности гипертонии

Жителям республики советуют проверить уровень артериального давления
В Бурятии проходит неделя профилактики гипертонии. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается ежегодно 17 мая, начиная с 2005 года, по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией.
Как рассказали специалисты поликлиники №6, основные цели:
- способствовать повышению информированности широких слоёв населения об одном из самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- напомнить о необходимости регулярно измерять своё артериальное давление, а также соблюдать правильную диету, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.
Гипертония, известная также как повышенное кровяное давление — это состояние, при котором кровяные сосуды постоянно испытывают повышенное давление. Гипертония считается одним из самых распространённых и коварных сердечно-сосудистых заболеваний.
Гипертонией называют патологию, сопровождающуюся стойким повышением АД выше 130/90. Оно влечёт за собой изменения работы внутренних органов, а также нарушение самочувствия человека. Это заболевание имеет прогрессирующий характер.
Общими симптомами гипертонии являются:
- шумы в ушах;
- головные боли;
-покраснение лица;
-головокружения;
-учащённое сердцебиение;
-нарушения памяти;
-обильное потоотделение;
-приступы пульсации в голове;
-ознобы;
-отёчность вокруг глаз;
-приступы раздражительности, тревоги;
-мелькание перед глазами «мушек»;
-постоянная усталость, снижение работоспособности, ощущение систематического недосыпа;
-онемение и отёчность пальцев ног и рук.
Повышение артериального давления возникает непостоянно и проходит после успокоения или отдыха. Если не начать коррекцию заболевания, то симптомы прогрессируют и становятся постоянными, после чего к ним присоединяются следующие:
-нарушения координации движений;
-ухудшение зрения;
-снижение интеллекта и памяти;
-изменения в походке;
-слабость в руках или ногах;
-снижение общей чувствительности;
-проблемы с работой сосудов, почек, головного мозга.
Если же заболевание выявить своевременно, есть возможность свести к минимуму риск развития сердечных приступов, инсульта, сердечной и почечной недостаточности.
При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к участковому терапевту.
С 13 по 17 мая в рамках недели профилактики гипертонии проверить уровень артериального давления можно на сестринском посту в филиале по ул. Московская, 1, в городской поликлинике №6.
Врачи Бурятии рассказали об опасности гипертонии
Общество, Фото:
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