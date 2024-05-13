В Улан-Удэ определили победителей турнира по силовому экстриму













В Улан-Удэ состоялся турнир по силовому экстриму среди сотрудников МЧС России, приуроченный к 375-летию пожарной охраны России. Пожарные показали силовые, скоростные и волевые возможности человека.Молодой вид спорта укрепляет свои позиции и пополняет ряды новыми силачами. Буксировка автомобиля, кантовка покрышек, удержание пожарной лестницы, поднятие газовых баллонов и штанги с пожарными рукавами – всё это увидели воочию жители Бурятии.Как отметил восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, организатор и ведущий соревнований Михаил Кокляев, с 2021 года силовой экстрим является официальным видом спорта, а в Бурятии есть неравнодушные к нему люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Соревнования по силовому экстриму считаются одними из самых рискованных, но при этом очень зрелищных. Как известно борьба с пожарами требует максимальной концентрации, а также смелости, храбрости и отваги. Состязания, в основе которых лежат высокие физические нагрузки и интенсивность упражнений, способствуют повышению профессионального уровня пожарных, а значит и повышению уровня безопасности населения.- Наши сотрудники показали какого физического напряжения и морально-психологического настроя требует их каждодневный труд, сопряжённый с риском для жизни. Мы впервые проводим такие соревнования, надеюсь, что этот турнир по силовому экстриму станет традиционным, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин.По итогам напряжённой борьбы призовые места распределились следующим образом:1 место – Михаил Семенников, пожарно-спасательная часть №72;2 место – Родион Добычин, отделение надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района;3 место – Максим Рыморев, пожарно-спасательная часть №73.