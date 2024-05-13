Жительница Бурятии не хотела признавать вину за нападение своего алабая на школьника



Однако женщину признали виновной и подтвердили законность решения о назначении административного наказания по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлёкшее причинение вреда здоровью, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»)



- Этот случай – пример того, что даже незначительное причинение вреда здоровью может привести к серьёзным последствиям для владельца животного. Хозяин должен нести ответственность за своего питомца и соблюдать все необходимые меры безопасности, – подчеркнули в управлении ветеринарии.





В республиканском управлении ветеринарии напомнили об ответственности, предусмотренной для владельцев домашних животных за их нападение на людей. Наказание грозит даже если вред здоровью незначительный. В качестве примера в ведомстве привели инцидент, который произошёл в Бурятии.Началось всё с того, что алабай одной из жительниц республики напал на ребёнка, который пришёл к своему однокласснику. Хозяйка в это время кормила питомца. В какой-то момент пёс вырвался из вольера и укусил школьника. Итогом нападения стали раны на голенях.Владелицу алабая оштрафовали, однако та решила обжаловать постановление ветуправления и обратилась в суд. Она заявила, что вред здоровью несовершеннолетнего не был существенным и к тому же у его родителей не возникло претензий.