Первый этап состоялся на выходных в столице республике
11 мая в Улан-Удэ прошёл первый этап кубка Бурятии «Ралли Спринт» по автоспорту. Местом проведения соревнований станет стал «Спартак».
Кубок проводится в трёх классах автомобилей: передний привод, задний привод и полный привод. Как сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь», победителями и призёрами первого этапа стали:
1 класс. Передний привод
1 место - Шелковников Роман (Honda Integra)
2 место - Пыльцын Алексей (Honda Civic)
3 место - Степанов Максим (Honda Torneo)
2 класс. Задний привод
1 место - Панушков Дмитрий (Toyota Levin)
2 место - Москвитин Дмитрий (ВАЗ 2106)
3 место - Беляков Алексей (Toyota Trueno)
3 класс. Полный привод
1 место - Охремчук Константин (Mazda Familia)
2 место - Янковский Владимир (Subaru Impreza)
3 место - Селяев Василий (Subaru Legacy B4)
В Бурятии разыгрывают кубок по ралли-спринту
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