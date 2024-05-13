В Бурятии разыгрывают кубок по ралли-спринту

Первый этап состоялся на выходных в столице республике



11 мая в Улан-Удэ прошёл первый этап кубка Бурятии «Ралли Спринт» по автоспорту. Местом проведения соревнований станет стал «Спартак».



Кубок проводится в трёх классах автомобилей: передний привод, задний привод и полный привод. Как сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь», победителями и призёрами первого этапа стали:



1 класс. Передний привод

1 место - Шелковников Роман (Honda Integra)

2 место - Пыльцын Алексей (Honda Civic)

3 место - Степанов Максим (Honda Torneo)



2 класс. Задний привод

1 место - Панушков Дмитрий (Toyota Levin)

2 место - Москвитин Дмитрий (ВАЗ 2106)

3 место - Беляков Алексей (Toyota Trueno)



3 класс. Полный привод

1 место - Охремчук Константин (Mazda Familia)

2 место - Янковский Владимир (Subaru Impreza)

3 место - Селяев Василий (Subaru Legacy B4)

