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Жителя Бурятии осудили за рубку деревьев на дрова

Жителя Бурятии осудили за рубку деревьев на дрова
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина нанёс ущерб на 66 тысяч

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок за 14 срубленных деревьев.

Преступление произошло 14 февраля в лесу в семи километрах от села Исинга Еравнинского района. Не имея разрешения на заготовку древесины, мужчина незаконно срубил 14 сырорастущих лиственниц. Позже он пояснил, что деревья вырубил на дрова.

Ущерб лесному фонду превысил 66 тысяч рублей.

На суде сельчанин признал свою вину, раскаялся. Также он сотрудничал со следствием, полностью возместил ущерб и очистил место незаконной рубки от порубочных остатков.

- Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
незаконная рубка

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