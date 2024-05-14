Школы города окончат более 3600 одиннадцатиклассников
Последние звонки в общеобразовательных учреждениях Иркутска состоятся 24 и 25 мая. Об этом рассказали в городском департаменте образования.
Всего в этом году в областном центре 11-й класс окончат 3610 школьников. Основной период сдачи единого государственного экзамена запланирован с 23 мая по 5 июля. Традиционно ученики выбирали предметы, необходимые для поступления в вузы. По-прежнему лидируют профильная математика, обществознание и информатика.
В городских школах организуют 14 пунктов проведения ЕГЭ. Более 20 общественных наблюдателей будут контролировать соблюдение порядка и всех основных правил.
- Выпускников 9-го класса – 8413 человек. Они будут проходить итоговую аттестацию с 21 мая по 2 июля, - сообщили в администрации Иркутска.
В Иркутске последние звонки прозвенят 24 и 25 мая
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