14 мая

13 мая

Популярное

В Иркутске последние звонки прозвенят 24 и 25 мая

В Иркутске последние звонки прозвенят 24 и 25 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школы города окончат более 3600 одиннадцатиклассников

Последние звонки в общеобразовательных учреждениях Иркутска состоятся 24 и 25 мая. Об этом рассказали в городском департаменте образования.

Всего в этом году в областном центре 11-й класс окончат 3610 школьников. Основной период сдачи единого государственного экзамена запланирован с 23 мая по 5 июля. Традиционно ученики выбирали предметы, необходимые для поступления в вузы. По-прежнему лидируют профильная математика, обществознание и информатика.

В городских школах организуют 14 пунктов проведения ЕГЭ. Более 20 общественных наблюдателей будут контролировать соблюдение порядка и всех основных правил.

- Выпускников 9-го класса – 8413 человек. Они будут проходить итоговую аттестацию с 21 мая по 2 июля, - сообщили в администрации Иркутска. 
Иркутск школа последний звонок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество, 14.05.2024
Работы должны быть завершены до августа
В России напишут экологический диктант о Байкале
В России напишут экологический диктант о Байкале
Общество, 14.05.2024
Акция состоится уже завтра, 15 мая
В Забайкалье считают птиц и гнёзда
В Забайкалье считают птиц и гнёзда
Общество, 14.05.2024
В Даурии проходят учёты пернатых и их гнездовий
В Иркутске последние звонки прозвенят 24 и 25 мая
В Иркутске последние звонки прозвенят 24 и 25 мая
Общество, 14.05.2024
Школы города окончат более 3600 одиннадцатиклассников
В Иркутской области назвали популярные имена среди новорождённых
В Иркутской области назвали популярные имена среди новорождённых
Общество, 14.05.2024
В регионе озвучена статистика по именам младенцев за январь-апрель этого года
В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
Общество, 14.05.2024
«Машу и трёх медведей» опять видели в местности Монахово
Иркутские учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре
Иркутские учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре
Общество, 14.05.2024
На солнце идут мощные непрерывные вспышки
В Улан-Удэ на «Кубке горсовета» по баскетболу поборются свыше 60 команд
В Улан-Удэ на «Кубке горсовета» по баскетболу поборются свыше 60 команд
Общество, 14.05.2024
Впервые участие примут дети из коррекционных школ
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
Общество, 14.05.2024
А на некоторые районы в середине мая обрушится мокрый снег

В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды
В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды
Общество, 14.05.2024
Из-за порывов на сетях ГВС там появится позже, чем планировалось
В столице Бурятии забьют 17 фонтанов
Общество, 14.05.2024
Один из них заработает в День пограничника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^