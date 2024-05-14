В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2















На автобусном маршруте №2 в будни изменится расписание. Это сделают для улучшения качества пассажирских перевозок.- Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршруте №2 с 16 мая будет действовать новое расписание в будние дни. Это связано с увеличением времени на рейсы из-за высокого автомобильного трафика по маршруту, - сообщили в комитете по транспорту.В выходные дни расписание на маршруте №2 остаётся прежним.