Дождей не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 14 мая, в республике без осадков. Днём до 18-23 градусов тепла, местами +8,+13, по юго-западу до +27. Ветер западный, юго-западный 2-7, в отдельных районах 9-14 м/с.
В Улан-Удэ без осадков. Днём +21,+23. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
В Бурятии до +27 градусов
Общество, Фото:
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