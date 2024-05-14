В Бурятии до +27 градусов

Дождей не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 14 мая, в республике без осадков. Днём до 18-23 градусов тепла, местами +8,+13, по юго-западу до +27. Ветер западный, юго-западный 2-7, в отдельных районах 9-14 м/с.



В Улан-Удэ без осадков. Днём +21,+23. Ветер юго-западный 7-12 м/с.



