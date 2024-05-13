Бурятия стала лидером по загрязнению воздуха

Об этом говорится в исследовании, проведённом на основе оперативных данных Росгидромета
Бурятия, Самарская область и Красноярский край по итогам 2023 года стали регионами с наиболее частыми случаями высокого загрязнения воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».
- Более половины случаев опасного превышения концентрации химических веществ в воздухе пришлось на Бурятию (17% всех инцидентов), Самарскую область (15%), Красноярский край (14%), Иркутскую область и Оренбургскую область (по 13%). Основными веществами-загрязнителями являлись сероводород, бензпирен, диоксид серы, взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода и свинец, - отмечается в исследовании, проведённом на основе оперативных данных Росгидромета.
Также опасные загрязнения воздуха были выявлены в Кемеровской (Новокузнецк, Кемерово), Архангельской (Новодвинск), Свердловской областях (Нижний Тагил), Пермском крае (Пермь), Татарстане (Альметьевск) и Челябинской области (Магнитогорск).
- В целом в 2023 году число зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось на 16%, за год было отмечено 176 таких инцидентов. И если количество менее опасных, высоких загрязнений снизилось год к году на 13%, то наиболее опасные, экстремально высокие загрязнения сократились сразу в четыре раза, - отмечает ТАСС.
Отмечается, что в целом, несмотря на бурное развитие промышленного производства, общее количество выявленных загрязнений атмосферы оказалось минимальным с 2019 года. Во многом это произошло благодаря резкому сокращению числа инцидентов в Самаре и Норильске, ранее лидировавших по количеству высоких загрязнений.
В более чем 40% инцидентов (76 случаев) в качестве загрязняющего вещества выступал сероводород (относится ко 2-му классу опасности). Основными источниками этого отравляющего газа являются промышленные предприятия и свалки. Вторым по распространённости загрязнителем стал бензпирен - на него пришлось порядка трети случаев (относится к 1-му классу опасности; высокие концентрации вещества фиксировались 60 раз, основными загрязнителями выступали предприятия ЖКХ). На третьем месте оказался диоксид серы (3-й класс опасности) - 16% случаев (28 инцидентов).
Как сообщал «Байкал-Dailу», для улучшения экологической ситуации в Улан-Удэ стартует федеральный проект «Чистый воздух».
Комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включает сразу несколько направлений. Это и развитие транспортной инфраструктуры, перевод частных домовладений на электроотопление, производство бездымного топлива, реконструкция котельных, оснащение муниципальных котельных устройствами очистки дымовых газов и др.
Бурятия стала лидером по загрязнению воздуха
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