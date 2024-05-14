Улан-удэнку обчистили на вокзале в Чите

У неё стащили мобильник, забытый на кофейном аппарате



Этот инцидент произошёл в соседней Чите. Жительница столицы Бурятии обратилась в Читинский линейный отдел МВД России на транспорте с заявлением о краже. Как выяснилось, она по собственной невнимательности оставила на кофейном аппарате в здании вокзала сотовый телефон, а когда спохватилась, мобильника там уже не было.



Ущерб женщина оценила в 16 000 рублей. Воришку – 18-летнего читинца – вычислили и задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленник заметил оставленный без присмотра гаджет и прикарманил его. Парень во всём сознался. Телефон у него изъяли.



Против молодого человека возбудили уголовное дело за кражу – по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

