На них согласны более половины горожан
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что в 35% улан-удэнских компаний считают целесообразной проверку на детекторе лжи перед приёмом на работу.
При этом 3% заявили, что она требуется для всех позиций и 32% – только для определённых, связанных в основном с финансами и материальной ответственностью. А в 5% уже организаций практикуют такие испытания.
Большинство (65%) жителей бурятской столицы готовы пройти полиграф при трудоустройстве. А вот 21% оказались против. Лояльнее всех к проверкам на детекторе лжи относятся горожан до 24 лет – 75% из них согласны на подобное тестирование.
Улан-удэнцам устраивают проверки на полиграфе при приёме на работу
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