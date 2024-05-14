Переполох на Театральной площади в Улан-Удэ наделал забытый чемодан

Сегодня днём поступило сообщение о подозрительном предмете на Театральной площади в центре Улан-Удэ. Бдительные горожане сообщили о бесхозном чемодане в правоохранительные органы.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они оцепили территорию.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра дорожного чемодана устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находились личные вещи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Правоохранители устанавливают забывчивого владельца чемодана.
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 4 апреля в центре города оцепляли территорию в районе ТРЦ «Форум». Причиной стала бесхозная сумка.