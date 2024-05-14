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Переполох на Театральной площади в Улан-Удэ наделал забытый чемодан

Переполох на Театральной площади в Улан-Удэ наделал забытый чемодан
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На месте работали взрывотехники

Сегодня днём поступило сообщение о подозрительном предмете на Театральной площади в центре Улан-Удэ. Бдительные горожане сообщили о бесхозном чемодане в правоохранительные органы.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они оцепили территорию.


- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра дорожного чемодана устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находились личные вещи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Правоохранители устанавливают забывчивого владельца чемодана.

Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 4 апреля в центре города оцепляли территорию в районе ТРЦ «Форум». Причиной стала бесхозная сумка.

угроза взрыва Росгвардия

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