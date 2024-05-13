Мэр Улан-Удэ проверил ход дорожных работ

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Работы по грейдированию и укладке фрезерата ведутся на ул. Ялтинская



В столице Бурятии мэр города Игорь Шутенков проверил ход работ по грейдированию и укладке фрезерата по ул. Ялтинская. На этой улице, которая соединяет ул. Жердева и Ключевская, отгрейдировали и отсыпали участок дороги протяжённостью 850 метров. Также здесь уложили и уплотнили с помощью дорожного катка около 1000 кубов фрезерата. Это улучшит дорожное покрытие, и горожане смогут ездить более комфортно.



– Ялтинская – оживлённая городская улица с большим количеством трафика. Здесь приступили к укладке фрезерата. Это верхний слой асфальта, который снимают с ремонтируемых дорог. Здесь использовали асфальт с ул. Ключевская, плечо «маленькое» для транспортировки. Четвёртый год используем фрезерат для усовершенствования грунтовых дорог, которые не попадают ни в федеральные, ни в республиканские программы, – рассказал Игорь Шутенков.



В частном секторе, к примеру, использование фрезерата не только решает проблемы горожан, но и экономит бюджет. Только на этом участке дороги город сэкономит 1,5 млн рублей. Если в прошлом году на грейдирование и отсыпку дороги было потрачено 517,4 тыс рублей, то фрезерат прослужит минимум три года.



– Используем его не первый год. Такой вид ремонта дорог проявил себя очень хорошо. Здесь жители жаловались, что дорога в плохом состоянии и просили улучшить её, – отметил первый заместитель Администрации Октябрьского района Улан-Удэ Пётр Касьянов.



Грейдирование грунтовых дорог в Улан-Удэ стартовало в начале марта. За два месяца отгрейдировали и отсыпали уже более 30 участков дорог. Первоочередное внимание дорогам по маршрутам общественного транспорта.



– Плановые мероприятия определены, суммы тоже. В прошлом году 36 грунтовых дорогах усовершенствовали при помощи фрезерата. На этот год план по объёму такой же, но при этом уменьшится количество дорог, поскольку будет сделана ставка на качество. Будем отсыпать больше инертного материала на конкретный участок, – отметил Игорь Шутенков.



