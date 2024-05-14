Он внезапно свернул в гаражи
На улице в Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками. Он выдал себя нервным поведением.
- Вечером экипаж вневедомственной охраны при патрулировании Октябрьского района заметил мужчину, который при виде служебного автомобиля резко свернул в гаражи. Остановив мужчину для проверки документов и установления личности, росгвардейцы обратили внимание, что гражданин сильно нервничает. На вопрос, есть ли у него при себе запрещённые вещества и предметы, мужчина ответил утвердительно и вытащил из левого рукава свитера целлофановый пакетик с белым порошком, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Мужчину – 41-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ – задержали и доставили в отдел полиции.
Результаты исследования показали, что белый порошок является наркотическим веществом синтетического происхождения. Задержанный заверил, что приобрёл пакетик только для личного употребления.
По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец с наркотиками выдал себя, резко свернув при виде росгвардейцев
Происшествия, Фото:
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