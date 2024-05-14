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Житель Бурятии пропил чужой телевизор

Житель Бурятии пропил чужой телевизор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый ранее судим за кражу и грабеж, не работает

В полицию в Иволгинском районе Бурятии с заявлением о краже обратилась 64-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в её частный дом в селе Нижняя Иволга проник неизвестный и украл телевизор стоимостью 20 тысяч рублей.

Жительница рассказала следователю, что около года проживает у дочери в Улан-Удэ, в свой частный дом приезжает изредка, чтобы проверить приусадебный участок и имущество.

- Эксперт-криминалист районного отдела полиции обнаружил на месте происшествия следы предполагаемого злоумышленника. Им оказался 34-летний мужчина, проживающий неподалеку от места происшествия. Злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска по месту жительства, - сообщили в МВД по Бурятии.

Оказалось, что мужчина проник в частный дом в начале мая. Он разбил окно на веранде, при этом порезался. Подозреваемый перевернул весь дом, но из ценного в жилище был лишь телевизор, который он украл и сдал в скупку. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь и продукты.

Подозреваемый ранее судим за кражу и грабеж, не работает. Проникнуть в жилище мужчина решил, так как заметил, что в доме никто не живёт.

Украденный телевизор изъят и возращён владелице. Возбуждено уголовное дело.
кража

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