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В столице Бурятии устранили ещё 32 засора

В столице Бурятии устранили ещё 32 засора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю их стало меньше

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 5 по 12 мая включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 12 технологических нарушений, в том числе 9 – без отключения холодного водосбнажения.

А ещё специалисты отремонтировали 16 водоколонок и устранили 32 засора. Неделей ранее их было больше – 46. Кроме того, в Улан-Удэ промыли 10 участков канализационных сетей протяжённостью в 802 метра 
канализация Водоканал коммунальная авария

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