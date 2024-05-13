В центре Улан-Удэ появятся Байкал, берёзовая роща и священные животные

Недавно в столице Бурятии приступили к установке летней зоны отдыха. Мини-парк с топиариями, беседками и качелями в центре города развернут уже в третий раз. Впервые он появился там летом 2022-го.
Помимо коней, на площади Советов будут ещё четыре фигуры из искусственной травы – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные являются в Бурятии священными. А ещё центр Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща.
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Молодые берёзки уже высадили в огромные вазоны. Как сообщили в комбинате по благоустройству, совсем скоро они распустятся и дадут красивую пышную листву. Коммунальщики отлаживают процесс полива деревьев, поэтому вода пока может вытекать на тротуарную плитку.
Вазоны изготовлены из бетона. В КБУ заверили, что они очень надёжные. Все конструкции и элементы благоустройства сразу ставят на свои места – согласно плану.
Вазоны изготовлены из бетона. В КБУ заверили, что они очень надёжные. Все конструкции и элементы благоустройства сразу ставят на свои места – согласно плану.
Осенью деревья перевезут в тёплое помещение на базе «Водоканала». Там за ними будут ухаживать до следующего лета. Монтаж ведётся ночами, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта. Все работы должны завершиться уже на этой неделе.