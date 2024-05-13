В центре Улан-Удэ появятся Байкал, берёзовая роща и священные животные













Молодые берёзки уже высадили в огромные вазоны. Как сообщили в комбинате по благоустройству, совсем скоро они распустятся и дадут красивую пышную листву. Коммунальщики отлаживают процесс полива деревьев, поэтому вода пока может вытекать на тротуарную плитку.



Вазоны изготовлены из бетона. В КБУ заверили, что они очень надёжные. Все конструкции и элементы благоустройства сразу ставят на свои места – согласно плану.













Осенью деревья перевезут в тёплое помещение на базе «Водоканала». Там за ними будут ухаживать до следующего лета. Монтаж ведётся ночами, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта. Все работы должны завершиться уже на этой неделе.



Осенью деревья перевезут в тёплое помещение на базе «Водоканала». Там за ними будут ухаживать до следующего лета. Монтаж ведётся ночами, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта. Все работы должны завершиться уже на этой неделе.