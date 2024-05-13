13 мая

12 мая

Популярное

В центре Улан-Удэ появятся Байкал, берёзовая роща и священные животные

В центре Улан-Удэ появятся Байкал, берёзовая роща и священные животные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На площади Советов снова развернут мини-парк

Недавно в столице Бурятии приступили к установке летней зоны отдыха. Мини-парк с топиариями, беседками и качелями в центре города развернут уже в третий раз. Впервые он появился там летом 2022-го.

Помимо коней, на площади Советов будут ещё четыре фигуры из искусственной травы – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные являются в Бурятии священными. А ещё центр Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща. 

>


Молодые берёзки уже высадили в огромные вазоны. Как сообщили в комбинате по благоустройству, совсем скоро они распустятся и дадут красивую пышную листву. Коммунальщики отлаживают процесс полива деревьев, поэтому вода пока может вытекать на тротуарную плитку.

Вазоны изготовлены из бетона. В КБУ заверили, что они очень надёжные. Все конструкции и элементы благоустройства сразу ставят на свои места – согласно плану.


 

Осенью деревья перевезут в тёплое помещение на базе «Водоканала». Там за ними будут ухаживать до следующего лета. Монтаж ведётся ночами, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта. Все работы должны завершиться уже на этой неделе.

зона отдыха благоустройство деревья

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии ввели сухой закон
В районе Бурятии ввели сухой закон
Общество, 13.05.2024
Там сутки не будут продавать алкоголь
Тургид из Бурятии призвал иркутян не бурханить
Тургид из Бурятии призвал иркутян не бурханить
Общество, 13.05.2024
Эрдэни Дымчков назвал это слово грубым и посоветовал от него избавиться
Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду
Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду
Общество, 13.05.2024
Однако один район останется без ГВС до осени

В столице Бурятии из-за перекрытия улицы образовались адские пробки
В столице Бурятии из-за перекрытия улицы образовались адские пробки
Общество, 13.05.2024
Улан-удэнцам приходится добираться в 20 квартал с пересадками и изрядно переплачивать
В Бурятии объявились крайне редкие клоктуны
В Бурятии объявились крайне редкие клоктуны
Общество, 13.05.2024
Их заметили в Забайкальском нацпарке
В Улан-Удэ ищут дом для брошенного в ветклинике щенка
В Улан-Удэ ищут дом для брошенного в ветклинике щенка
Общество, 13.05.2024
Пёсик живёт там уже целых три месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^