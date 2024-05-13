В Улан-Удэ проведут летний флешмоб в дэгэлах

Его устроят в День России
В Улан-Удэ устроят второй флешмоб в национальных костюмах, на этот раз летний. К нему могут присоединиться все желающие.
Мероприятие состоится 12 июня, в День России. Сбор участников – на площади Советов в 15:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый такой флешмоб провели 3 февраля 2024 года, накануне Сагаалгана. Идею предложил художественный руководитель Бурятского драматического театра Олег Юмов.
На первое шествие в зимних национальных костюмах пришли более 400 человек.
- В прошлый раз к нам присоединились более 400 человек, что было большим сюрпризом для нас. Так мы с министром культуры Бурятии решили сделать некую традицию. Сейчас мы проведём летний флешмоб. А к следующему Сагаалгану, может быть, обрастём новыми какими-то идеями или дополнениями. Самый главный нюанс – это должен быть общенациональный праздник. К шествию приглашаются землячества других национальностей. Необязательно быть в традиционных костюмах, можно и стилизованных, - сообщил на брифинге Олег Юмов.
Участники флешмоба пройдут с площади Советов до площади Революции. В конце маршрута их ждёт праздничный концерт с танцами и песнями. Организаторы пообещали расширенную программу.
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