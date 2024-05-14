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В столице Бурятии забьют 17 фонтанов

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Один из них заработает в День пограничника

Фонтаны в столице Бурятии готовы к летнему сезону. Всего их в городе 17 и большинство – 15 – уже заработали. На очереди – ещё два. Тот, что в сквере «Радуга», забьёт после завершения работ по благоустройству зоны отдыха, а ещё один – в сквере Пограничников – откроется 28 мая, когда стражи границ будут отмечать свой профессиональный праздник.

Работать фонтаны будут каждый день с 10:00 до 20:00. У единственного в городе сухого, на площади Революции, есть светодинамическая подсветка, а его водная часть скрыта под землёй, в специальной подземной чаше. С два десятка струй устремляются из неё прямо вверх, взлетая над поверхностью.


фонтаны сквер

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