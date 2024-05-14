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В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды

В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за порывов на сетях ГВС там появится позже, чем планировалось

Несколько дней назад отопительный сезон в Улан-Удэ подошёл к концу. Тепло в квартирах исчезло в пятницу, 10 мая, а вместе с ним отключили и горячую воду. Это потребовалось для традиционных испытаний теплосетей на плотность и прочность.

Горячее водоснабжение (ГВС) пообещали вернуть в начале этой недели. В большинстве многоквартирных домов оно уже появилось. В тех, что подключены к магистрали № 6 (от улицы Ключевская до 20а квартала и 40-ые кварталы) благо цивилизации пообещали дать во вторник, 14 мая. Однако недавно стало известно, что в некоторых многоквартирных домах воды пока не будет. Их полный список опубликуют к вечеру на официальном сайте ТГК-14.

- Потребителей от тепломагистрали № 6 подключают к ГВС – за исключением тех домов, на трубопроводах которых при гидравлических испытаниях обнаружили порывы, – пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе компании.

Там напомнили, что опрессовка проводится каждый год именно для того, чтобы выявить ветхие и аварийные участки и обновить их в ходе летней ремонтной кампании  в первую очередь.

В Советском районе ГВС исчезло аж до 31 августа из-за реконструкции тепломагистрали № 2, к которой подключены дома в центральной части бурятской столицы.

горячее водоснабжение

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