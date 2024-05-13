В Бурятии лесопожарная станция не была оснащена необходимым оборудованием

Прокурор обратился в суд



В ходе проверки выяснилось, что лесопожарная станция Усть-Баргузинского лесхоза не была оснащена необходимым оборудованием. Отсутствовали тепловизоры и метеостанция с анемометром, которые применяются при тушении и для предотвращения лесных пожаров.



- В соответствии с требованиями лесного законодательства полномочия по охране лесов возложены на органы государственной власти субъектов РФ – Республиканское агентство лесного хозяйства. В целях устранения нарушений законодательства прокурор обратился в суд. Решением Баргузинского районного суда Бурятии исковые требования удовлетворены, - сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Органами лесного хозяйства республики произведена закупка необходимого оборудования и оснащение лесопожарной станции согласно нормативам.

