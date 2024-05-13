Прокурор обратился в суд
В ходе проверки выяснилось, что лесопожарная станция Усть-Баргузинского лесхоза не была оснащена необходимым оборудованием. Отсутствовали тепловизоры и метеостанция с анемометром, которые применяются при тушении и для предотвращения лесных пожаров.
- В соответствии с требованиями лесного законодательства полномочия по охране лесов возложены на органы государственной власти субъектов РФ – Республиканское агентство лесного хозяйства. В целях устранения нарушений законодательства прокурор обратился в суд. Решением Баргузинского районного суда Бурятии исковые требования удовлетворены, - сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Органами лесного хозяйства республики произведена закупка необходимого оборудования и оснащение лесопожарной станции согласно нормативам.
В Бурятии лесопожарная станция не была оснащена необходимым оборудованием
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