В Забайкалье рассказали о жизни степных озёр

Общество, Фото: Даурский заповедник

На заповедные водоёмы вернулись пернатые



В Забайкальском крае почти 800 км проехали сотрудники Даурского заповедника, чтобы проверить, каково состояние степных озёр и кто вернулся в родные края.



- Циклические климатические изменения, когда сухой период сменяется влажным, требуют пристального внимания к экосистемам. И озёра – индикатор сменяемости этих периодов. К примеру, три года назад из 55 обследованных озёр 20 стояли сухими, а это 36,3 процента. В этом апреле группой специалистов заповедника было изучено 38 озёр на территории трёх районов: Ононского, Борзинского и Агинского. Из них 17 сухие, что составляет 44,7 процента, - сообщили в пресс-центре заповедника.



Самые крупные озёра юго-востока Даурии – Тореи – пока наполовину сухие. Барун-Торей ещё не наполнился до такой степени, чтобы поделиться водами с Зун-Тореем. Барун-Торей уже вскрылся и на его островах оживают птичьи базары. Но в протоках, связывающих озера, воды практически нет.



Что касается речек, которые подпитывают Тореи, то Барахолка стоит сухая. Пока же вся надежда на Ульдзу – речка бежит. Приостановка строительства гидросооружения на этой реке в Монголии дала возможность забайкальским озёрам оживать и наполняться водой.



Во время обследования специалисты встретили лебедей-кликунов и малых лебедей. Первые, к слову, гнездятся в крае, а вторые – только пролетают и делают остановки для отдыха. Года два назад специалистами заповедника был отмечен на пролёте лебедь-шипун.



Огари, пеганки, кряквы, чирки-свистунки, широконоски, шилохвосты, касатки, свиязи, гуси-сухоносы и серые гуси, гуменники, кулики, чибисы, шилоклювки, ходулочники, морские зуйки и большие кроншнепы – пернатый мир заповедника значительно обогатился за апрель и активно готовится к сезону размножения. К примеру, на островах Хухан и Круглый, что на озере Барун-Торей, монгольская чайка уже заняла свои гнездовые территории и начала формировать кладки.



Встретилась во время полевых и реликтовая чайка – на Тореях и на реке Борзя. Отметим, что в прошлом году орнитологи Даурского заповедника впервые за долгие годы зафиксировали гнездование краснокнижной птицы на территории Тореев. Сейчас известно только четыре места, где гнездится эта птица: два в Китае, по одному в Казахстане и в России. В нашей стране реликтовая чайка выводит птенцов только в Даурском заповеднике, на Тореях. Поэтому есть надежда, что и в этом году краснокнижная птица будет выводить птенцов на озёрах.



Всего на островах Хухан и Круглом специалисты насчитали примерно 450 монгольских чаек, около десяти шилоклювок и пока только двух реликтовых чаек. Чегравы, спутницы реликтовых чаек, около которых краснокнижники предпочитают гнездиться, пока ещё не прилетели.

