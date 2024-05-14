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В Бурятии кладбищенский мусор разлетается по всему селу

В Бурятии кладбищенский мусор разлетается по всему селу
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Местные жители заявили, что его не вывозят уже год

В прибайкальском селе Зырянск жалуются на горы отходов на местном кладбище. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» рассказали, что многие в преддверии родительского дня приводили в порядок могилы усопших, однако складировать мусор, мол, уже негде.


- Он не вывозился на протяжении года. При сильном ветре опять разлетится по всей деревне. Хочется, чтобы этот вопрос решился, – заявили люди.

Глава сельского поселения «Зырянское» Владимир Погорельский заверил: отходы с кладбища только в 2024-ом убирали уже дважды. Их пообещали полностью вывезти после Радоницы.


кладбище мусор жалобы

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