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В Улан-Удэ произошло массовое ДТП

В Улан-Удэ произошло массовое ДТП
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
Автомобили столкнулись на Боевой

Сегодня в обеденное время на улице Боевая в Улан-Удэ произошло массовое ДТП. В районе остановки «Гормолзавод» столкнулись пять легковых автомобилей.

Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.

- Участники аварии заняли правый и средний ряд, движение серьезно затруднено. Заранее ищите пути объезда, - предупреждают в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

ДТП

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