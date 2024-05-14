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В Улан-Удэ берёзы портят жизнь людям

В Улан-Удэ берёзы портят жизнь людям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они вызывают у некоторых горожан мучительную аллергию

В редакцию «Байкал-Daily» обратился житель бурятской столицы, обеспокоенный ситуацией с берёзами. Дело в том, что пыльца этих деревьев – очень сильный аллерген. Горожане задаются вопросом, зачем их вообще высаживают в городе.

- Несмотря на известный факт, что пыльца берёз является одним из наиболее распространённых аллергенов и может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем, администрация города продолжает повсеместно высаживать эти деревья, – отмечают улан-удэнцы. – Многие сталкиваются с обострением аллергических реакций в период цветения берёз и это существенно ухудшает качество жизни.

Беспокойства добавила и недавняя новость о том, что в центре города скоро будет целая берёзовая роща – она появится на территории летней зоны отдыха, которую разворачивают на площади Советов вот уже третий год подряд.



Прокомментировали ситуацию в комитете городского хозяйства. Начальник отдела по благоустройству Дмитрий Ларченко пояснил, что при озеленении Улан-Удэ используются в том числе тополя, клёны, сосны и берёзы.

- У них одинаковый период раннего цветения, когда выделяется аллерген. Сезонная зона отдыха на площади устанавливается на кратковременный период – с конца мая и до наступления низких температур. Фактически когда установят кадки с растениями, деревья аллергикам угрожать уже не будут – период раннего цветения у них закончится, – подчеркнул Ларченко.

У людей, страдающих от аллергии на берёзу, наблюдается целый ряд неприятных симптомов – кашель, чихание, сильный насморк, отёк слизистых, резь в глазах и их покраснение, затруднённое дыхание, головные боли, а у некоторых – даже потеря обоняния. Специалисты, как правило, советуют до минимума свести контакт с аллергеном и реже выходить из дома, а при возвращении с улицы – каждый мыть волосы, на которых оседает пыльца. 
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