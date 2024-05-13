Гендиректор аэропорта «Байкал» призвал не выбрасывать мусор у аэродрома

Уже не в первый раз

Дмитрий Гармаев, гендиректор улан-удэнского аэропорта, утром 13 мая опубликовал в телеграм-канале видео. На нём – свалка у дороги, ведущей к аэровокзалу. Рядом - лётное поле аэродрома.

«Уважаемые жители Левобережья! – обратился за кадром Гармаев. - Убедительная просьба - вывозите мусор, на полигоны, не вываливайте отходы своей жизнедеятельности в поле».

По его словам, отходы привлекают птиц, создавая опасность для самолётов.

«Ветром мусор несёт на аэродром, а также выносит прямо на федеральную трассу. Это тоже опасно», - подчеркнул он.





Это уже не первое обращение к населению микрорайона. Дмитрий Гармаев просил жителей Левого берега не выбрасывать мусор в неположенных местах в марте и апреле 2024 года. Пока без толку.