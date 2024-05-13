В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Пострадавших нет

12 мая в 17:15 на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Бурятии произошёл сход вагонов грузового поезда.



«Пострадавших нет. Движение поездов на участке приостановлено, - сообщили ТАСС в ВСЖД. - Для ликвидации последствий происшествия к месту направлен восстановительный поезд со станции Улан-Удэ».

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Восточно-Сибирской железной дороге создан оперативный штаб.

В вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7» сообщили, что маневровый поезд убрал хвост состава.

На фото видно, что с рельсов сошёл и локомотив.