В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Пострадавших нет
12 мая в 17:15 на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Бурятии произошёл сход вагонов грузового поезда.
«Пострадавших нет. Движение поездов на участке приостановлено, - сообщили ТАСС в ВСЖД. - Для ликвидации последствий происшествия к месту направлен восстановительный поезд со станции Улан-Удэ».
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Восточно-Сибирской железной дороге создан оперативный штаб.
В вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7» сообщили, что маневровый поезд убрал хвост состава.
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