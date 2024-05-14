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В Улан-Удэ усовершенствовали многострадальные качели

В Улан-Удэ усовершенствовали многострадальные качели
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аттракцион на площади Революции стал надёжнее и прочнее

Качели, которые появились на старейшей площади Улан-Удэ два с половиной года назад, осенью 2021-го, усовершенствовали. Они стали более прочными и надёжными. Как сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства, сотрудники комбината по благоустройству внесли изменения в конструктив крепления к цепям.



- Кроме того, усилена внутренняя рамка крепления сидений. При проектных работах использовался опыт установки таких же качелей в Москве, на площади Маяковского, – пояснили в КГХ.

Ранее на многострадальный аттракцион забирались сразу по 7-8 человек, причём зачастую – с ногами, и нагрузку он просто не выдерживал.

- Это наша головная боль, – рассказывал в феврале во прямого эфира в центре управления регионом председатель КГХ Сергей Гашев. – Это первые качели в общественном пространстве. Не ожидали, что они будут настолько популярны – у молодёжи появилась необходимость кататься всемером там, где должно быть максимум двое. Понятно, что рано или поздно конструкция придёт в негодность. Мы следим за этим и очень благодарны тем, кто даёт информацию о поломках.

Тогда же качели пообещали сделать «более массивными», чтобы они могли выдержать и по семь человек. Впервые их сломали в октябре 2021-го. Через два дня всё привели в порядок, но не прошло и месяца, как история повторилась. При повторном ремонте на конструкции установили усиленные шпильки и гайки и пообещали повесить рядом предупреждающие таблички. Заверили, что подумают и о видеокамерах.

качели аттракционы благоустройство

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