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Житель Бурятии установил факт постоянного проживания в России через суд

Житель Бурятии установил факт постоянного проживания в России через суд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он родился и вырос в Гусиноозёрске

Мужчина обратился в Гусиноозёрский городской суд в Бурятии с просьбой установить факт его проживания на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года и по настоящее время. Он объяснил, что в ином порядке не имеет возможности установить данный факт, который необходим ему для документирования паспортом гражданина Российской Федерации.

- Суд, установив, что С. родился и с тех пор постоянно проживает в городе Гусиноозёрск, за пределы Российской Федерации никогда не выезжал, гражданства иного государства не имеет, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил требования заявителя.
суд гражданство

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