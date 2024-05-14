В Бурятии тушат лесной пожар в Тункинском нацпарке









В пресс-службе нацпарке сообщили, что возгорание локализовали на площади 0,9 гектаров в местности Булу.



Причина лесного пожара пока не установлена. В пресс-службе нацпарке сообщили, что возгорание локализовали на площади 0,9 гектаров в местности Булу.Причина лесного пожара пока не установлена.









Накануне, 13 мая, в Бурятии обнаружен один лесной пожар, он возник в Тункинском районе. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- На утро 14 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Тункинском и Муйском районе. На тушении работают 70 пожарных-десантников, 15 сотрудников лесной охраны. Задействовано девять единиц лесопожарной техники, - уточнили в агентстве.Пожар в Тункинском национальном парке на сегодня локализован.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков. Доступ в лес ограничен.Сообщать о задымлении и возгорании в лесу необходимо по номеру телефона горячей линии (3012) 20-44-44.