В районе Бурятии пробегут марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир состоится в Тункинской долине



18 мая в Бурятии состоится «Тункинский марафон-2024». Региональные соревнования посвящены легендарному легкоатлету Тункинской долины, мастеру спорта СССР, чемпиону СССР по марафону среди сельских спортсменов Валерию Дарбакову.



Участники марафона пробегут четыре дистанции: 3 км; 10 км; 21,1 км; 42,2 км. Для участия в соревнованиях допускаются:

- на дистанции 42,2 км, 21,1 км - мужчины, женщины в возрасте 18 лет и старше, любители и ветераны;

- на дистанции 10 км - лица в возрасте 16 лет и старше;

- на дистанции 3 км - участники в возрастных категориях: мальчики и девочки до 10 лет (2015 г.р. и младше); мальчики и девочки до 12 лет (2013-2014 г.р.); юноши и девушки до 14 лет (2011-2012 г.р.); юноши и девушки до 16 лет (2009-2010 г.р.); юноши и девушки до 18 лет (2007-2008 г.р.); мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.



Программа соревнований:



17 мая

10:00-20:00 - Регистрация новых участников и выдача стартовых номеров в большом зале администрации МО «Тункинский район»



18 мая

10:00 - Старт забега на 42,2 км, 21,1 км

10:03 - Старт забега на 10 км и 3 км

13:00 - Награждение участников на дистанции 3 км

17:00 - Награждение участников на дистанции 10 км, 21,1 км, 42,2 км



Возрастное ограничение: 0+.

