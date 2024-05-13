Герой России Балдан Цыдыпов наградил своей премией одиннадцатиклассника

Общество, Фото: администрация АБО

Он стал лучшим в Агинской окружной гимназии-интернате



Герой России Балдан Цыдыпов провёл встречу с коллективом родной гимназии в Агинском Бурятском округе. На встрече Балдан рассказал о себе, своих планах. Ребята интересовались планами военного офицера на будущее, о его эмоциях, когда получил Звезду Героя, его увлечениях.



- Даже если весь мир против вас, никогда не надо сдаваться. Когда у человека сильный стержень, его никогда не сломить, я по себе это знаю. Верьте в себя, в свои силы, и у вас всё получится, - пожелал он современным школьникам.



Отметим, что Герой России Балдан Цыдыпов учредил личную премию лучшему одиннадцатикласснику Агинской окружной гимназии-интерната. Лауреатом премии Героя Российской Федерации Балдана Цыдыпова стал Даши Б. Награждение состоялось во время встречи с коллективом и учениками школы.



- Даши – юнармеец, призёр всероссийского конкурса проектов, победитель первенства Забайкальского края по вольной борьбе, победитель спартакиады допризывной молодёжи, победитель окружного и муниципального смотра песни и строя, победитель в номинации лучший командир взвода, обладатель знака юнармейская доблесть и золотого значка ГТО, - сообщили в администрации округа.



Встреча Героя России с гимназистами и учителями в его родной школе, окружной гимназии-интернате в посёлке Агинское, прошла в рамках урока «Разговоры о важном».



