Он стал лучшим в Агинской окружной гимназии-интернате
Герой России Балдан Цыдыпов провёл встречу с коллективом родной гимназии в Агинском Бурятском округе. На встрече Балдан рассказал о себе, своих планах. Ребята интересовались планами военного офицера на будущее, о его эмоциях, когда получил Звезду Героя, его увлечениях.
- Даже если весь мир против вас, никогда не надо сдаваться. Когда у человека сильный стержень, его никогда не сломить, я по себе это знаю. Верьте в себя, в свои силы, и у вас всё получится, - пожелал он современным школьникам.
Отметим, что Герой России Балдан Цыдыпов учредил личную премию лучшему одиннадцатикласснику Агинской окружной гимназии-интерната. Лауреатом премии Героя Российской Федерации Балдана Цыдыпова стал Даши Б. Награждение состоялось во время встречи с коллективом и учениками школы.
- Даши – юнармеец, призёр всероссийского конкурса проектов, победитель первенства Забайкальского края по вольной борьбе, победитель спартакиады допризывной молодёжи, победитель окружного и муниципального смотра песни и строя, победитель в номинации лучший командир взвода, обладатель знака юнармейская доблесть и золотого значка ГТО, - сообщили в администрации округа.
Встреча Героя России с гимназистами и учителями в его родной школе, окружной гимназии-интернате в посёлке Агинское, прошла в рамках урока «Разговоры о важном».
Герой России Балдан Цыдыпов наградил своей премией одиннадцатиклассника
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