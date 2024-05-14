Неизвестная избавилась от своих новорождённых детей
В Бурятии полиция выплатит вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о матери, чьи новорождённые дети были найдены мёртвыми. Младенцев выбросили в 2010 и 2017 году.
8 октября 2010 года в Улан-Удэ обнаружили тело новорождённой девочки европейской расы. Мёртвого ребёнка выбросили в заброшенном здании водохранилища на улице Стартовая в посёлке Аэропорт. Мать установить не удалось.
28 мая 2017 года на протоке реки Уда в районе улицы Гавань обнаружили тело ещё одного мёртвого новорождённого. Погиб недавно появившийся на свет мальчик. В полицию о нём сообщил рыбак.
Было установлено, что неизвестная женщина родила на берегу реки и сразу же утопила малыша.
Полиция проводила молекулярно-генетические экспертизы. Так выяснилось, что биологическая мать обоих детей – одна женщина. Однако, кто она, до сих пор неизвестно.
Эти инциденты в Бурятии – не единственные. Также полицейские и следователи СК устанавливают биологических родителей ещё двух погибших новорождённых, которых также убили и выбросили.
16 декабря 2019 года между домами № 17 и 21 по улице Ключевская в Гусиноозёрске обнаружили тело новорождённого мальчика.
9 мая 2021 года на берегу реки Селенга по улице Самарская в селе Сотниково нашли мёртвого новорождённого мальчика.
- За информацию, способствующую установлению биологических родителей найденных детей, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей, - сообщается на сайте МВД по Бурятии.
Всем, кто располагает значимой информацией, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).
В Бурятии объявили награду в 500 тысяч за сведения о матери-убийце младенцев
Происшествия, Фото:
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