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В Бурятии женщину санавиацией эвакуировали с Шумака

В Бурятии женщину санавиацией эвакуировали с Шумака
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Её доставили в Улан-Удэ

Бригада санитарной авиации 11 мая эвакуировала из труднодоступного горного района Бурятии пациентку. В Территориальном центре медицины катастроф сообщили, что женщина совершала восхождение в горы Восточного Саяна в местности Шумак, когда ей понадобилась медицинская помощь.

Её доставили в улан-удэнскую больницу.

- Уважаемые жители и гости республики, большая просьба не посещать труднодоступные места, особенно горные, требующие больших сил на восхождение, с серьёзными хроническими заболеваниями, с целью самолечения. К сожалению, очень часто это приводит к серьёзным последствиям. Не всегда есть возможность у медицинского персонала оказать вовремя медицинскую помощь и добраться во время до пациента, - призвали медики ТЦМК. 
санитарная авиация медицинская помощь

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