В селе Бурятии коз пасут на детской площадке

Животные оккупировали игровую зону и теперь щиплют там травку



В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» накануне опубликовали фото с козами, которые щиплют травку около горок, турников и качелей. Как выяснилось, они забрели на детскую площадку. Это очень возмутило некоторых местных жителей. Люди поинтересовались, куда жаловаться на животных.



- Одни чистоту наводят на площадке своими силами, другие там коз пасут. Для кого строили эти площадки – для детей или для выпаса скота? – негодуют сельчане.



Жаловаться на коз посоветовали в сельскую администрацию. Для этого нужно написать заявление и приложить фото со жвачными.



В декабре в республике в разы увеличили размер штрафов за блудную скотину. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.



Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района из-за новых правил столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.

