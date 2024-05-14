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Забайкалье примет чемпионат СФО и ДФО по футболу

Забайкалье примет чемпионат СФО и ДФО по футболу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Третья Лига» (6+) пройдёт в Чите уже на этой неделе

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу «Третья Лига» пройдёт с 17 по 19 мая в Чите.

- Наши футболисты встретятся с командами «Байкал» и «Бурятия». Вход на игру свободный, - рассказали забайкальские организаторы.

Матч с командой «Байкал» состоится 17 мая в 17:00, а с «Бурятией» - 19 мая, также в 17:00. Местом проведения станет стадион «Локомотив», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край футбол спорт чемпионат ДФО чемпионат СФО

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