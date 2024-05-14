Гнёзда проверили с помощью беспилотников
В Забайкальском национальном парке в Бурятии ждут прибавления орланов-белохвостов. Недавний учёт гнёзд этих птиц, которые занесены в Красную книгу России, показал, что гнездование проходит нормально. Сейчас происходит насиживание яиц.
- Во всех трёх гнёздах, проверенных с применением беспилотных летательных аппаратов, есть кладки. Обычно это одно или два яйца. Будем надеяться, что из всех яиц вылупятся птенцы и благополучно вырастут к осени в здоровых и сильных молодых хищников, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Сотрудники нацпарка опубликовали снимок одного гнезда и извинились за плохое качество фотографии.
- В это время ни в коем случае нельзя подлетать близко, чтобы не создавать для птиц излишнего беспокойства. Покинутое даже на пару минут гнездо могут разорить вороны, - пояснил старший научный сотрудник Андрей Разуваев.
В нацпарке в Бурятии орланы-белохвосты высиживают яйца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Перерасчёт сделали после проверки прокуратуры
Жителям республики советуют проверить уровень артериального давления
Гнёзда проверили с помощью беспилотников
Местные жители заявили, что его не вывозят уже год
Аттракцион на площади Революции стал надёжнее и прочнее
Ранее встречались единичные особи, сейчас – полтора десятка
А ещё у них постоянно перегорают электроприборы
Дождей не ожидается
Турнир состоится в Тункинской долине
Летним водопроводом будут пользоваться около четырёх тысяч дачников
Его передаст Тихоокеанский флот
Учащиеся соревновались в баскетболе 3×3
За звания сильнейших боролись мастера ковра
На заповедные водоёмы вернулись пернатые
В Улан-Удэ пройдёт этнокультурное мероприятие