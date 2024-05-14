В нацпарке в Бурятии орланы-белохвосты высиживают яйца

Гнёзда проверили с помощью беспилотников



В Забайкальском национальном парке в Бурятии ждут прибавления орланов-белохвостов. Недавний учёт гнёзд этих птиц, которые занесены в Красную книгу России, показал, что гнездование проходит нормально. Сейчас происходит насиживание яиц.



- Во всех трёх гнёздах, проверенных с применением беспилотных летательных аппаратов, есть кладки. Обычно это одно или два яйца. Будем надеяться, что из всех яиц вылупятся птенцы и благополучно вырастут к осени в здоровых и сильных молодых хищников, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Сотрудники нацпарка опубликовали снимок одного гнезда и извинились за плохое качество фотографии.



- В это время ни в коем случае нельзя подлетать близко, чтобы не создавать для птиц излишнего беспокойства. Покинутое даже на пару минут гнездо могут разорить вороны, - пояснил старший научный сотрудник Андрей Разуваев.



