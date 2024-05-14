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В Улан-Удэ столкнулись пять автомобилей

В Улан-Удэ столкнулись пять автомобилей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Медики осматривают двух человек

Стали известны подробности массового ДТП, произошедшего сегодня днём на улице Боевая в Улан-Удэ. В районе остановки «Гормолзавод» столкнулись сразу пять автомобилей.

- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД в 13 часов. По предварительным данным, на улице Боевая произошло ДТП с участием пяти автомашин: «Субару Форестер», «Тойота Камри», «Киа», «Хонда Фит», «Хонда Инсайт», - сообщили «Байкал-Dailу» в Госавтоинспекции Бурятии.

Сейчас медики осматривают двух человек – водителей «Хонды Фит» и «Хонды Инсайт».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства массовой автоаварии.



Как передавал «Байкал-Dailу», до этого о массовом ДТП сообщалось в конце марта – на перевале Пыхта тогда столкнулись четыре автомобиля, пострадали четыре человека.

В сентябре 2023 года на проспекте Победы в Улан-Удэ участниками ДТП стали четыре автомобиля; одна из машин перевернулась на крышу.

В августе 2023-го на улице Лимонова, возле ЛВРЗ, произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.

ДТП

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